Çorum'da İnşaatta Düşme Olayı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da İnşaatta Yaralanma Olayı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'ndeki bir inşaatta bekçilik yapmakta olan İsmail A. (44), temizlik yaptığı esnada 4. katın balkonundan düşerek yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralı Hayati Tehlike Yaşamıyor

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye ulaştığında sağlık durumu stabil olarak değerlendirildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.