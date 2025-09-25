Çorum'da iş yerinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti — 3 şüpheli tutuklandı

Çorum'da iş yerinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Olayda 4 şüpheli yakalandı; 3'ü tutuklandı

Çorum'da bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda Gökhan Dal ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, Gökhan Dal ile iş yerine gelen S.Ç, D.N.D, T.P. ve İ.M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle açılan ateş sonrası Dal yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dal, sağlık ekiplerince kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla bağlantılı 4 şüpheli, polis ekiplerince Çorum-Sungurlu kara yolu üzerinde araçla kaçarken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç, T.P. ve İ.M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; D.N.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, merhum Gökhan Dal'ın ablası Aslıhan Dal, 3 Ocak 2021'de dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülmüştü.

