Çorum'da iş yerinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti — 3 şüpheli tutuklandı

Çorum'da iş yerinde pompalı tüfekle vurulan Gökhan Dal yaşamını yitirdi; 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:39
Çorum'da iş yerinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti — 3 şüpheli tutuklandı

Çorum'da iş yerinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Olayda 4 şüpheli yakalandı; 3'ü tutuklandı

Çorum'da bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda Gökhan Dal ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, Gökhan Dal ile iş yerine gelen S.Ç, D.N.D, T.P. ve İ.M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle açılan ateş sonrası Dal yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dal, sağlık ekiplerince kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla bağlantılı 4 şüpheli, polis ekiplerince Çorum-Sungurlu kara yolu üzerinde araçla kaçarken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç, T.P. ve İ.M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; D.N.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, merhum Gökhan Dal'ın ablası Aslıhan Dal, 3 Ocak 2021'de dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülmüştü.

Çorum'da iş yerinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da iş yerinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da iş yerinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Panelvanın Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü 10 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
2
Gündem Özeti — 26 Eylül 2025: TBMM, Sempozyum ve BM 80. Genel Kurulu
3
Ankara'da 'Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' Paneli
4
Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğim
5
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu, Gazze Vurgusu ve Yoğun Diplomasi Trafiği
6
Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
7
Trump: Netanyahu ile görüştüm — Batı Şeria ilhakına izin vermeyeceğim

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim