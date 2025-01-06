Çorum'da Jandarma, Yaşlı Çiftin Yardımına Koştu

Yaşlı Çiftin Yardımına Jandarma Ekipleri Koştu

Çorum'da, jandarma ekipleri, tedavi gördükten sonra taburcu edilen yaşlı kadın ve eşinin beldelerine ulaşmalarına yardımcı oldu. Büyük Düvenci beldesinde yaşayan 73 yaşındaki diyaliz hastası Sultan Ş., rahatsızlanması sonucu 76 yaşındaki eşi Ali Ş. ile birlikte Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bir süre tedavi alan yaşlı kadının gece saatlerinde taburcu edilmesinin ardından, çift beldelerine dönecek araç bulamayınca hastane polisinden yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, Jandarma Hareket Merkezi yaşlı çiftin tulaylarlar ulaşabilmesi için hemen bir tim görevlendirdi.

Hastaneye ulaşan jandarma ekibi, yaşlı çifti kendi araçları ile yaşadıkları beldeye güvenle götürdü. Bu örnek davranış, jandarmanın vatandaşların yaşamına olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorum'da jandarma ekipleri, tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın ile eşini yaşadıkları beldeye ulaştırdı.