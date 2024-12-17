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Çorum'da Kaçak Avcıların Bıraktığı 4 Bin Metre Ağ Bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde, kaçak avcıların bıraktığı 4 bin metrelik balık ağı kontrol sırasında çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:51
Çorum'da Kaçak Avcıların Bıraktığı 4 Bin Metre Ağ Bulundu

Çorum'da Kaçak Avcıların İzleri Ortaya Çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde, kaçak avcıların bıraktığı 4 bin metre uzunluğunda balık ağı, Koçhisar Barajı Gölü'nde gerçekleştirilen denetimlerde bulundu.

Denetimler Sırasında Ağ Ortaya Çıktı

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölde su ürünleri kontrolü yapmak üzere bir denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında, suda kaçak avcılara ait bir ağ tespit edildi.

Ekipler, suda buldukları ağdaki balıkları tekrar suya bıraktı. Ancak, yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki ağ, imha işlemleri için Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu tür denetimlerin, su ürünleri kaynaklarını koruma ve kaçak avcılıkla mücadele konusundaki kararlılığını gösterdiği ifade ediliyor.

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