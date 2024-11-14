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Çorum'da Kaçak Sigara Ticareti Engellendi: 3 Gözaltı

Çorum'un Osmancık ilçesinde CİMER ihbarıyla kaçak sigara ticareti operasyonu yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:41
Çorum'da Kaçak Sigara Ticareti Engellendi: 3 Gözaltı

Çorum'da Kaçak Sigara Operasyonu

Osmancık ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan ihbarlar sonrasında, kaçak sigara ticareti ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Valilikten alınan bilgilere göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kaçak sigara ticareti yapıldığı bildirilen iki adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 10 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 bin dolu makaron, 11 kilogram kıyılmış tütün, 8 sigara sarma makinesi, 2 tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon sırasında, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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