Çorum'da Kaçak Sigara Ticareti Engellendi: 3 Gözaltı

Çorum'da Kaçak Sigara Operasyonu

Osmancık ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan ihbarlar sonrasında, kaçak sigara ticareti ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Valilikten alınan bilgilere göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kaçak sigara ticareti yapıldığı bildirilen iki adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 10 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 bin dolu makaron, 11 kilogram kıyılmış tütün, 8 sigara sarma makinesi, 2 tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon sırasında, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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