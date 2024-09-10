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Çorum'da Kağıt Toplayan Çocuğa Şiddet: İki Gözaltı

Çorum'da darbedilen zihinsel ve bedensel engelli çocukla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:22
Çorum'da Kağıt Toplayan Çocuğa Şiddet: İki Gözaltı

Çorum'da Şiddet Olayı: İki Gözaltı

Çorum şehrinde, çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli bir çocuğun darbedilmesi olayıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Vali Zülkif Dağlı'dan Açıklama

Olayın ardından Çorum Valiliği konuya yönelik hızlı bir inceleme başlattı. Vali Zülkif Dağlı, "Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları

Irak uyruklu 13 yaşındaki R.Y., Eşrefhoca Caddesi'nde kardeşleriyle birlikte kağıt toplarken saldırıya uğradı. Saldırı anına ait görüntüler sosyal medyada yayımlanınca, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü hemen devreye girdi.

Emniyet güçleri videoda yer alan saldırganlardan Y.P. ile olayı kaydeden A.G.'yi gözaltına aldı. R.Y.'nin babası M.A.Y., oğlunun geçmişte de benzer saldırılara uğradığını belirtti. Baba, "Oğluma saldıranların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Aileye Destek Çalışmaları Başlatıldı

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, saldırıya uğrayan ailenin evine ziyaret gerçekleştirdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca Çorum Belediyesi de aileye erzak yardımı sağladı. Vali Dağlı, aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla erzak ve giyim yardımlarının ulaştırılacağını duyurdu.

Yetkililerden Süreç Hakkında Bilgi

Çocuğun yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için çeşitli sosyal hizmetlerin devreye alındığını ifade eden Vali Dağlı, "Olay hakkında gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi" dedi.

Darbedilen R.Y. ise, olay sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınmak üzere götürüldü. Vali Zülkif Dağlı, olayın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

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