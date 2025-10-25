Çorum'da kalp krizi geçiren kişi pencereden giren sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Osman Topuksak, pencereden giren sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü ve Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:20
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Bahçelievler Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Osman Topuksak (64), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak karın ağrısı şikayetiyle yardım istedi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiye yardımıyla giriş kattaki eve pencereden girdi. Ekipler, evde hareketsiz bulunan Topuksak'ın kalbinin durduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı ile Topuksak'ın kalbi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalenin ardından hasta, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

