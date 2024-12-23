Çorum'da Kamyon Çarpması: Yaya Hastanede Hayatını Kaybetti

Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonun çarptığı 78 yaşındaki yaya hastanede hayatını kaybetti.

Olayın detaylarına göre, Şükrü T. yönetimindeki İl Özel İdaresine ait kamyon, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmekte olan İsmet Ç.'ye çarptı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü kaza yerinden hemen uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yaya, ardından Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen İsmet Ç. yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası sürücü polis ekipleri tarafından D-100 kara yolu'nda yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde kazayı fark etmediğini belirttiği öğrenilen Şükrü T.'nin sorgulamalarına devam edilmektedir.