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Çorum'da Kamyon ile Çarpışan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen kazada, kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:47
Çorum'da Kamyon ile Çarpışan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Çorum'da Kaza: Kamyon ile Çarpışma Sonucu İki Yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı. Olay, Mevlüt K. (69) yönetimindeki 19 HF 710 plakalı otomobil ile Yasin T. (22) tarafından kullanılan 55 APJ 923 plakalı kamyonun, eski İskilip kara yolu Karapürçek köyü yol ayrımında çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu ciddiyetini korumaya devam etti, otomobil sürücüsü Mevlüt K. ile eşi Münevver K. (68) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis...

Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis...

Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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