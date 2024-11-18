Çorum'da Kamyon Kazası: 2 Yaralı

Çorum'da meydana gelen korkunç bir kaza, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpan kamyon, sürücüsü Seyit T. tarafından yönetiliyordu.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki Scania kavşağı'nda gerçekleşti. 19 UD 511 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta durmakta olan bir karavan dahil dört araca çarparak büyük bir hasara yol açtı.

Kazanın ardından olay yerine hızla polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale, yaralıların sağlık durumu için oldukça kritik bir öneme sahipti. Bu trajik olayda, kamyon sürücüsü Seyit T. ile araçlardan birinde bulunarak yaralanan Emre S. hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor. Öte yandan, kaza nedeniyle Samsun istikametinde ulaşıma kapanan yol, kaza mahallindeki araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.