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Çorum'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonette 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 21:23
Çorum'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Çorum'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, Hamza Ağlamaz (45) yönetimindeki 19 AC 983 plakalı kamyonet devrildi. Çorum-Yozgat kara yolu üzerindeki Elicek Deresi mevkisinde, kamyonet karşı şeride geçerek yol kenarına yuvarlandı.

Kaza sonrasında, Seyit Hamza Can yönetimindeki 05 ABC 321 plakalı demir yüklü tır, devrilen kamyonete çarptı ve yaklaşık 300 metre sonra yol kenarında durdu.

Olayın ardından sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine intikal etti. Kazada yaralananlar arasında bulunan kamyonet sürücüsüyle birlikte Abdüssamet Erdal (30) ve Hakan Batkin (45) ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

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