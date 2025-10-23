Çorum'da kamyonet-minibüs çarpışması: 7 yaralı, Anahtar Parti'li Hayati Çetin Ankara'ya götürüldü

Çorum-Sungurlu yolunda kamyonet ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin tedavi için Ankara'ya götürüldü.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:45
Çorum'da kamyonet-minibüs çarpışması: 7 yaralı, Anahtar Parti'li Hayati Çetin Ankara'ya götürüldü

Çorum'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonet ile Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içinde bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti.

Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk edildi.

Yaralılar ve tedavi

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G., Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Çetin'in bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Güncelleme

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Müdahalenin ardından Hayati Çetin, kendi isteği üzerine tedavisine Ankara'da devam edilmek üzere doktor refakatinde özel aracıyla Çorum'dan ayrıldı.

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonetle, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de...

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonetle, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içinde bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonetle, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da O3'te 3 Araçlı Zincirleme Kaza, Trafik Yoğunluğu Oluştu
2
Yusuf Eker'in 'Direniş' Klipleriyle Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekiyor
3
Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü, Zanlı Mahir G. Yakalandı
4
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Erzincan'da 'Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu' başladı
6
Gökçeada'da Kuvvetli Sağanak: 5 Bölgeye Heyelan, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde