Çorum'da kamyonet-minibüs çarpışması: 7 yaralı, Anahtar Parti'li Hayati Çetin Ankara'ya götürüldü

Çorum'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonet ile Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içinde bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti.

Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk edildi.

Yaralılar ve tedavi

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G., Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Çetin'in bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Güncelleme

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Müdahalenin ardından Hayati Çetin, kendi isteği üzerine tedavisine Ankara'da devam edilmek üzere doktor refakatinde özel aracıyla Çorum'dan ayrıldı.

