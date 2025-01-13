Çorum'da Kamyonun Çarptığı Trafik Polisi Ağır Yaralandı

Çorum'da Kaza Sonrası Gelen Kamyon Trafik Polisini Ağır Yaraladı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen üzücü kazada, trafik polisi Erdal Baydar (37), yolda müdahale ederken bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, İlyas A. (50) tarafından kullanılan 06 GE 897 plakalı minibüsün, Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü mevkiinde devrilmesiyle başladı. Olay üzerine, polis, jandarma ve sağlık ekipleri hemen kaza yerine sevk edildi.

Minibüste bulunan Asuman A. (46) ve Hilal A. (16) da yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada, Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon, kaza yerinde görevli olan trafik polisi Erdal Baydar'a çarptı. Bu çarpma sonucu Baydar ağır yaralandı.

Yaralı polis memuru ve diğer yolcular, olay sonrası sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı polis memurunun yaklaşık 2 ay önce Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan hastaneye giderek, yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.

Erdal Baydar, hastanedeki tedavisinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Fatih K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.