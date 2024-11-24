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Çorum'da Kar Yağışı Başladı: Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Çorum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklıkları 0 derecenin altına düştü.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:26
Çorum'da Kar Yağışı Başladı: Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Çorum'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Çorum'da akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde kara dönüştü. Gecenin ilerleyen saatlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kentin büyük bölgesini beyaz örtüyle kapladı.

Belediye ve Emniyet Ekiplerinden Önlemler

Çorum Belediyesi, meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı.

Sıcaklık Değişimleri ve Meteoroloji Uyarıları

Hava sıcaklıkları dün 17 dereceye kadar çıkarken, bu sabah 0 derecenin altına düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Çorum’da kar yağışı, hafta boyunca aralıklarla devam edecek. Sıcaklıkların en yüksek 2 derece, en düşük ise sıfırın altında 5 derece olması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'da gece saatlerinde kar etkili oldu. Çorum Belediyesi ekipleri kar nedeniyle olumsuzluk...

Çorum'da gece saatlerinde kar etkili oldu. Çorum Belediyesi ekipleri kar nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışması yaptı.

Çorum'da gece saatlerinde kar etkili oldu. Çorum Belediyesi ekipleri kar nedeniyle olumsuzluk...

Çorum'da gece saatlerinde kar etkili oldu. Çorum Belediyesi ekipleri kar nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışması yaptı.

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