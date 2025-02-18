Çorum'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Çorum'un Mecitözü, Dodurga ve Laçin ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:14
Çorum'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Çorum’da Kar Yağışı Eğitimi Etkiliyor

Çorum’da etkili olan kar yağışı, eğitim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiliyor. Bu kapsamda, Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda eğitime ara verilirken, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugünden itibaren ara verildi.

Olumsuz Hava Koşulları Açıklaması

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu ve bu durumun ulaşımda aksamalara yol açtığı belirtildi. Bu nedenle, Mecitözü ilçe genelindeki okullarda eğitim faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Özellikle taşımalı eğitim uygulanan bölgelerde, karın ulaşımı zorlaştırdığı kaydedildi. Tüm öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak alınan bu kararın, öğrenciler ve veliler açısından önemli bir önlem olduğu vurgulandı.

Kar yağışının devam etmesi durumunda, ilerleyen günlerde yeni tedbirlerin alınabileceği ifade edildi.

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