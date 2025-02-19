Çorum'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Çorum'da Eğitime Kar Engeli

Çorum'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Alaca ve Ortaköy ilçelerinde bütün okullarda eğitime ara verilmesine yol açtı. Ayrıca, Osmancık ilçesinde de taşımalı eğitim uygulamalarının durdurulması kararlaştırıldı.

İl genelinde yaşanan kar yağışının ardından, hıfzıssıhha kurullarınca okullarda öğrenim faaliyetlerine ara verilmesi gerektiği değerlendirilmiş ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınmıştır.

Alaca ve Ortaköy'de Okullar Tatil

Alaca Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda, ilçe genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle hem merkez hem de köylerdeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği açıklandı.

Öte yandan, Ortaköy Kaymakamlığı da, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilçedeki okulların 19 Şubat tarihinde 1 gün süreyle kapalı olacağını bildirdi.

Osmancık'ta Taşımalı Eğitim Durduruldu

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı yazılı açıklamada, taşımalı eğitim veren okullar ve köy okullarında bugün eğitim faaliyetlerine ara verileceğini duyurdu.

Çorum'daki bu eğitime ara verme uygulaması, bölgedeki yoğun kar yağışının etkisiyle güvenli bir öğrenim ortamını sağlamak amacıyla alındı.