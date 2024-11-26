Çorum'da Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çorum'da Kar Yağışı Eğitimi Etkiledi

Çorum'da etkili olan kar yağışı, il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Ulaşımda Riskler ve Tedbirler

Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Öğrencilerin ve ailelerin bu durumu dikkate alarak gerekli önlemleri alması önem arz etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.