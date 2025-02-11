Çorum'da Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çorum'da etkili olan kar yağışı, eğitimi olumsuz etkiliyor. Bugün, Ortaköy, Mecitözü, Kargı ve Dodurga ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ortaköy, Mecitözü ve Dodurga ilçelerinin tamamında eğitime ara verilmesi kararı alındığı bildirildi.

Kargı ilçesinde ise Güney, Bademce ve Pelitçik köylerinden taşımalı olarak ilçeye gelen öğrenciler, bu olumsuz hava şartları nedeniyle bugün izinli sayıldılar.

Öğrencilerin ve velilerin güvenliği açısından alınan bu kararın, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte değerlendirileceği belirtildi.