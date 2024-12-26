Çorum'da Kayıp İhbarı Yapılan Ahmet Selim Vural, Evinde Ölü Bulundu

Çorum'da Kayıp İhbarı Gelen Ahmet Selim Vural'ın Ölümü Şok Etkisi Yarattı

Çorum'un Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'taki evinde Ahmet Selim Vural isimli bir kişi ölü olarak bulundu. Yakınları, bir süre haber alamadıkları Vural için 112 Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarı yaptı.

Polis Ekiplerinin İhbar Üzerine Harekete Geçmesi

İhbar üzerine polis ekipleri, Vural'ın bulunması için araştırma başlattı. Ekipler, bir yakını ile birlikte Vural'ın ikametine giderek durumu kontrol etti.

Kayıp Kişinin Durumu Üzücüydü

Polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtığında, ahmet Selim Vural'ı daxilinde parçalanmış kafayla ölü olarak buldu. Bu durum, ekiplerde ve yakınları arasında derin bir üzüntü yarattı.

Cenaze Otopsi İçin Hastaneye Kaldırıldı

Vural'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Evde Bulunan Köpek Barınağa Taşındı

Vural'a ait köpek ise belediye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde barınağa götürüldü ve burada bakıma alındı.

Çorum'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişi evinde ölü bulundu.

Çorum'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişi evinde ölü bulundu.