Çorum'da Kaz Dövüşüne Cezalar: 72 Bin 695 Lira

Çorum'da Kaz Dövüşü Yapan 7 Kişiye Ağır Ceza

Çorum'da, kaz dövüşü yaptıkları tespit edilen 7 kişiye 72 bin 695 lira para cezası kesildi. Jandarma ekiplerinin operasyonu, Ovasaray köyünde gerçekleştirilen dövüş etkinliği üzerine gerçekleşti.

İhbar Sonrası Harekete Geçildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaz dövüşü yapıldığı ihbarını aldıktan sonra hemen harekete geçti. Bu kapsamda, yapılan çalışmalar sonucunda 7 kişi suçüstü yakalandı.

Yetkililer Soruşturma Başlattı

Jandarma, şüphelilere yapılan operasyon neticesinde 72 bin 695 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, olayla ilgili olarak cumhuriyet savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Dövüştürülen Kazlar Koruma Altında

Dövüştürülen 6 kaz ise, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Bu durum, hayvan hakları konusunda dikkatlerin yeniden yönelmesini sağladı.