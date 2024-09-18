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Çorum'da Kaza: Ağaç Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Çorum'un Bayat ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan 83 yaşındaki Bekir Akbulut yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:24
Çorum'da Kaza: Ağaç Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Çorum’da Üzücü Kaza

Çorum'un Bayat ilçesinde, kestiği ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden bir kişi, yerel halkı üzüntüye boğdu.

Olayın Detayları

Olay, Akseki köyünde meydana geldi. 83 yaşındaki Bekir Akbulut, Pancarlık köyündeki bahçesinde çalışırken, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucunda yaralandı. Olayın ardından, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri hemen yönlendirildi.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Sağlık ekipleri, Akbulut'un durumu hakkında yapılan kontrollerde, talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından Akbulut'un cenazesi, Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yöre Halkı Taziye Mesajları Yayınladı

Yerel halk, bu tür kazaların tekrarlanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, Akbulut'un vefatından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını belirtti.

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