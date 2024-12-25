Çorum'da Kedi ve Köpekler için Yaş Mama Üretim Tesisi Kuruluyor

Çorum'da Yeni Yaş Mama Üretim Tesisi

Çorum Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğiyle kentte, kedi ve köpekler için yaş mama üretim tesisi kurmayı planlıyor. Toplam maliyeti 37 milyon lira olan tesisin, Halk Et ve Hayvan Pazarı bölgesine yapılması hedefleniyor.

Protokol İmzalandı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, tesisin kurulumu için protokol imzaladı. Tesisin, 18 ay içinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Çevresel Faydalar ve İstihdam Olanakları

Aşgın, tesisin kedi ve köpekler için yaş mama üretiminde kesimhane atıklarının kullanılacağını belirtti. Bu sayede, çevresel kirlenmenin önleneceği ve yeni istihdam fırsatları yaratılacağı vurgulandı. Ayrıca, bu projeyle ithalata bağımlılığın azaltılması ve yerli üretimin artırılması hedefleniyor.

Bölgesel ve Ulusal Katkı

Aşgın, tesisin yıllık 1000-2000 ton atığı işleyerek 2000 ton yaş mama üretimi gerçekleştireceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, tesisin 5 milyon adet kutu mama üretme kapasitesi ile Türkiye'deki hayvan barınaklarının ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabileceği belirtiliyor.

Finansal Destek

Projeye OKA tarafından 16 milyon 425 bin lira finansal destek sağlanacak. Geri kalan maliyet ise Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak. OKA Genel Sekreteri Dicle, proje ile ilgili süreç hakkında bilgi verdi.

Çorum Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle kentte, 37 milyon liralık yatırımla kedi ve köpekler için yaş mama üretim tesisi kurulacak. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın (ortada), OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle (sağda) ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü (solda) protokol imza törenine katıldı.

Çorum Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle kentte, 37 milyon liralık yatırımla kedi ve köpekler için yaş mama üretim tesisi kurulacak. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın (ortada), OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle (sağda) ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü (solda) protokol imza törenine katıldı.