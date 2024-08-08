Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'da Yangın Korkusu

Çorum'un Çepni Mahallesi'nde yer alan Keresteciler Sitesi'nde bir yangın meydana geldi. Bu olay, Necmeddin Erbakan Caddesi'nde bulunan Yücel Şahin’e ait kereste fabrikasında patlak verdi.

Hızla Büyüyen Alevler

Yangının başladığını gören vatandaşlar, derhal 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek fabrika ve içindeki makinelerin kullanılmaz hale gelmesine sebep oldu.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde söndürüldü. Şu anda, ekipler yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Çorum’da Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çorum’da Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangın hasara neden oldu.