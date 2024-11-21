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Çorum'da Kızılırmak Nehri'ne Düşen Traktörün Sürücüsü Yaralandı

Çorum Osmancık'ta Kızılırmak Nehri'ne düşen traktörün sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:10
Çorum'da Kızılırmak Nehri'ne Düşen Traktörün Sürücüsü Yaralandı

Çorum'da Traktör Kızılırmak'a Düştü

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri'ne düşen bir traktörün sürücüsü Ali Demirkan (59) yaralandı. Olay, traktörün Kent Park'taki aydınlatma direklerine çarpması sonrası gerçekleşti.

Olayın Detayları

Ali Demirkan, traktörü kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park içerisinde kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başladı. Sürücü, traktörden atlayarak kurtulmayı başardı; ancak araç, Kızılırmak'ın demir korkuluklarını yıkarak nehre düştü.

Ambulans ve Vinç Operasyonu

Olayın ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör ise nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Güvenlik Kameraları ile Kaydedildi

Traktörün Kızılırmak'a düştüğü anlar, Kent Park'taki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini ve anlık gelişimini açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen traktörün sürücüsü yaralandı. Traktör...

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen traktörün sürücüsü yaralandı. Traktör nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen traktörün sürücüsü yaralandı. Traktör...

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen traktörün sürücüsü yaralandı. Traktör nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.

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