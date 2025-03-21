Çorum'da 'Köklerinden Geleceğe Okulum' Projesi Tanıtıldı

Çorum'da, öğrencilerin okullarının isimlerinin kökenlerini öğrenmelerini amaçlayan 'Köklerinden Geleceğe Okulum' projesi hayata geçirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'İçimizdeki Hikayeyi Keşfediyoruz' sloganıyla başlatılan bu proje ile öğrencilerin eğitim aldıkları okulların isimlerinin arka planını keşfederek geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmaları hedefleniyor.

Açıklamada, okulların kültürel değerlerinin, bulunduğu bölgenin veya toplumun kültürel mirasıyla bütünleştiği vurgulanarak, "Bu değerleri öğrenmek ve korumak, kültürel zenginliğimizin devamlılığı için önemlidir" ifadelerine yer verildi. Kültürel değerleri öğrenmenin, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağı belirtildi.

Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim nesiller yetiştirmeyi amaçlayarak hazırlanmıştır. Öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde okullarının isimleri ile ilgili araştırmalar gerçekleştirecekler. Ayrıca, okul tarihçeleriyle ilgili videolar hazırlanması, sunumlar yapılması gibi çeşitli etkinliklerle edindikleri bilgileri paylaşmaları sağlanacaktır.

Mart ayında başlatılan projeye dair değerlendirme çalışmaları ise haziran ayında gerçekleştirilecek ve okulların isimleri ile tarihçeleri hakkında önemli bir arşiv oluşturulması hedeflenmektedir.