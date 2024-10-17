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Çorum'da Mahkeme Sonrası Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Bayat ilçesinde bir adam, mahkeme çıkışında kız kardeşi ve yeğenine silahlı saldırıda bulundu. 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:22
Çorum'da Mahkeme Sonrası Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Çorum'da Silahlı Saldırı Olayı

Çorum'un Bayat ilçesinde, mahkemeden çıkan bir kişi, kız kardeşi ile yeğenine tabancayla saldırarak yaraladı.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, sorunlu bir geçmişe sahip olduğu belirtilen Ahmet K. (57), tehdit ve hakaret suçlamalarıyla davalık olduğu kız kardeşi Ayşe K. (54) ve oğlu Caner T. (28) ile mahkeme sonrası karşılaştı. Heyecan dolu anlarda, Ahmet K. tabancasıyla 5 el ateş açarak yaralanmalara neden oldu.

Saldırı sonrası, sokaktan gelen silah sesleri üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya müdahale etti. Aynı zamanda ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralıların Durumu ve Ekiplerin Müdahalesi

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bayat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne Ayşe K., burada ilk müdahaleden sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin Yakalanması

Silahlı saldırının ardından kaçan Ahmet K., jandarma ve polis ekiplerince Esnaf Sitesi Sokak'ta kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi, tehdit nedeniyle davalık olduğu kız kardeşi ile kız kardeşinin...

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi, tehdit nedeniyle davalık olduğu kız kardeşi ile kız kardeşinin oğlunu tabancayla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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