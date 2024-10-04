Çorum'da Mantar Zehirlenmesi: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da Yiyeceklerden Kaynaklanan Mantar Zehirlenmesi
Çorum'un farklı bölgelerinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi, hastaneye kaldırıldı. Bu olay, halk arasında dikkat edilmesi gereken bir konuyu yeniden gündeme getirdi.
İlçelerden Gelen Zehirlenme Bildirimleri
Kent merkezinde 2, Osmancık ilçesinde 1 ve Bayat ilçesinde de 4 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Uzmanlardan Dikkat Uyarısı
Hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumları izlenirken, sağlık uzmanları doğada bulunan mantarların tüketimi konusunda halkı bir kez daha bilgilendirdi. Zehirlenmelere sebep olabilecek mantarların dışında, kesinlikle bilinmeyen mantarların tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.