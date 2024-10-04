Çorum'da Mantar Zehirlenmesi: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da Yiyeceklerden Kaynaklanan Mantar Zehirlenmesi

Çorum'un farklı bölgelerinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi, hastaneye kaldırıldı. Bu olay, halk arasında dikkat edilmesi gereken bir konuyu yeniden gündeme getirdi.

İlçelerden Gelen Zehirlenme Bildirimleri

Kent merkezinde 2, Osmancık ilçesinde 1 ve Bayat ilçesinde de 4 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Uzmanlardan Dikkat Uyarısı

Hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumları izlenirken, sağlık uzmanları doğada bulunan mantarların tüketimi konusunda halkı bir kez daha bilgilendirdi. Zehirlenmelere sebep olabilecek mantarların dışında, kesinlikle bilinmeyen mantarların tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.