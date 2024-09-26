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Çorum'da Market Denetimleri: 9 İşletmeye Ceza

Çorum'da yapılan denetimlerde, fiyat farklılığı ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 9 markete toplam 53 bin 300 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:49
Çorum'da Market Denetimleri: 9 İşletmeye Ceza

Çorum'da Market Denetimleri Gerçekleşti

Çorum'da gerçekleştirilen denetimlerde, reyon ve kasa fiyatlarında farklı tarifeler uygulayan, ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 9 markete ceza uygulandı.

Denetimlerin Detayları

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki 23 markette kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Denetimlerde, fiyat tutarsızlıkları, ürünlerin alış fiyatları, hijyen koşulları ve son kullanım tarihleri gibi konular gözden geçirildi.

Cezalar Kesildi

Denetim sonucunda, kasa ile reyonda fiyat farklılıkları bulunan ve son tüketim tarihi geçmiş ürün satan 9 markete toplamda 53 bin 300 lira para cezası kesildi.

Çorum'da yapılan denetimlerde reyonda ve kasada farklı fiyat tarifesi kullandığı, son kullanma...

Çorum'da yapılan denetimlerde reyonda ve kasada farklı fiyat tarifesi kullandığı, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 9 markete toplam 53 bin 300 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Çorum'da yapılan denetimlerde reyonda ve kasada farklı fiyat tarifesi kullandığı, son kullanma...

Çorum'da yapılan denetimlerde reyonda ve kasada farklı fiyat tarifesi kullandığı, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 9 markete toplam 53 bin 300 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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