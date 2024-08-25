Çorum’da Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 4 Yaralı

Çorum'da Korkutan Minibüs Kazası

Çorum'un İskilip ilçesinde bir minibüs, mevsimlik tarım işçilerini taşırken devrildi. Kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Ferhat A. tarafından idare edilen 23 ACN 555 plakalı minibüsün Çorum-İskilip kara yolu, ilçe girişine yakın bir noktada şarampole devrilmesiyle meydana geldi. İhbarın yapılmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Minibüste toplamda 12 işçinin bulunduğu öğrenildi. Yaralanan kişiler arasında Ahmet E., Habip A., Vedat A. ve Ferhat A. bulunuyor. Hafif yaralı durumda olan bu dört işçi, ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.