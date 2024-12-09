Çorum'da Meydana Gelen Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çorum'da bir trafik kazası daha yürek dağladı. Didem G. yönetimindeki 71 DS 002 plakalı otomobil, Sedat Celep'in kullandığı 19 KU 423 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı kavşağında gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine hemen jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler ve kurtarma çalışmaları sonucunda, araçlarda bulunan Sibel Ç. ve Şenel Ö., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kaza nedeniyle araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk etti. Ancak, durumu ağır olan sürücü Sedat Celep, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu üzücü kaza, bir kez daha trafik güvenliğinin önemini gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.