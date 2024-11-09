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Çorum'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:35
Çorum'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 55 DZ 400 plakalı minibüs ağaca çarptıktan sonra devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Olay, D100 kara yolu Karaköy mevkisinde gerçekleşti. Cemile Y. yönetimindeki minibüs, yol kenarındaki bir ağaca çarptıktan sonra çeltik tarlasına devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Kaza sonucunda minibüs içinde bulunan Meryem Keskin olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Cemile Y. ile birlikte araçtaki Rukiye K, Zafer Y, Zübeyde B. ve Emir Murat B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Meryem Keskin'in cenazesi ise Osmancık Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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