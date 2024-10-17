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Çorum'da Minibüs ve Tanker Kazası: 1 Ölü, 22 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde minibüsle tanker çarpıştı, bir kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:07
Çorum'da Minibüs ve Tanker Kazası: 1 Ölü, 22 Yaralı

Çorum Alaca'da Feci Kaza

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, işçileri taşıyan bir servis minibüsü ile zift yüklü bir tanker çarpıştı. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, toplam 22 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Rıza Onar'ın (53) kullandığı, bir yol yapım şantiyesine ait 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker, Kemal Çam'ın (45) yönetimindeki, tarım işçilerini taşıyan 19 AEY 959 plakalı minibüs ile Tokat-Ankara kara yolunun Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.

Yaralılar ve Hastaneler

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişi Nurten Akbaş olarak belirlendi. Yaralanan kişiler arasında sürücüler ve minibüsteki aşağıdaki bireyler yer alıyor:

  • Sevim Özdemir (67)
  • Belkız Çam (40)
  • Sevda Yaman (37)
  • Gülay Burcu (49)
  • Nahide Barulay (61)
  • Kahla Ahmed Ali Ali (29)
  • Döne Çakır (62)
  • Sara Nebil Abdulhadi (32)
  • Neda Nedim Bin Yesan (24)
  • Safiye Bolat (48)
  • Münevver Darbaş (62)
  • Ahmet El Esad (17)
  • Songül Arıcı (45)
  • Abdullah El Esad (15)
  • Hasan Mohammed Hamad (29)
  • Güllüzar Berksan
  • Hüsne Akça
  • Gülseren Yılmaz
  • Esin
  • Sıla

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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