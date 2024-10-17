DOLAR
34,17 -0,03%
EURO
37,18 -0,04%
ALTIN
2.945,66 -0,35%
BITCOIN
2.298.345,02 0,64%

Çorum'da Minibüs ve Tankerin Çarpışması: 1 Ölü, 18 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ve tanker çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:14
Çorum'da Minibüs ve Tankerin Çarpışması: 1 Ölü, 18 Yaralı

Çorum'da Feci Kaza

Çorum'un Alaca ilçesinde, zift yüklü bir tanker ile işçileri taşıyan bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Tokat-Ankara kara yolunda Alaca Kızıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Rıza Onar (53) yönetimindeki 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker, Kemal Çam (45) tarafından idare edilen 19 AEY 959 plakalı minibüs ile çarpıştı. Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin Nurten Akbaş olduğu belirlendi.

Yaralıların Durumu

Minibüste bulunan sürücüler ve diğer yolcular aşağıda belirtilen isimlerle birlikte yaralandı:

  • Sevim Özdemir (67)
  • Belkız Çam (40)
  • Sevda Yaman (37)
  • Gülay Burcu (49)
  • Nahide Barulay (61)
  • Kahla Ahmed Ali Ali (29)
  • Döne Çakır (62)
  • Sara Nebil Abdulhadi (32)
  • Neda Nedim Bin Yesan (24)
  • Safiye Bolat (48)
  • Münevver Darbaş (62)
  • Ahmet El Esad (17)
  • Songül Arıcı (45)
  • Abdullah El Esad (15)
  • Hasan Mohammed Hamad (29)

Bu yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması...

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması...

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği: Coğrafi İşaretli Ürünlerin Geleceği
2
Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'ya Tutuklama Kararı
3
Karaman'da Huzurevi Sakini Mehmet Ayyıldız'a Altın Madalya ve Berat
4
Batılı Yetkililer Gazze İçin Ateşkes ve İki Devletli Çözüm Çağrısında Bulundu
5
Yeni Kaledonya'nın Bağımsızlık Süreci: Kanak Senatör Xowie'nin Açıklamaları
6
Franz Kafka'nın Sanatla Buluştuğu Sergi Beyoğlu'nda Açıldı
7
Çorum'da Minibüs ve Tanker Kazası: 1 Ölü, 22 Yaralı

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz