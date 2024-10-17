Çorum'da Minibüs ve Tankerin Çarpışması: 1 Ölü, 18 Yaralı

Çorum'da Feci Kaza

Çorum'un Alaca ilçesinde, zift yüklü bir tanker ile işçileri taşıyan bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Tokat-Ankara kara yolunda Alaca Kızıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Rıza Onar (53) yönetimindeki 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker, Kemal Çam (45) tarafından idare edilen 19 AEY 959 plakalı minibüs ile çarpıştı. Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin Nurten Akbaş olduğu belirlendi.

Minibüste bulunan sürücüler ve diğer yolcular aşağıda belirtilen isimlerle birlikte yaralandı:

Sevim Özdemir (67)

Belkız Çam (40)

Sevda Yaman (37)

Gülay Burcu (49)

Nahide Barulay (61)

Kahla Ahmed Ali Ali (29)

Döne Çakır (62)

Sara Nebil Abdulhadi (32)

Neda Nedim Bin Yesan (24)

Safiye Bolat (48)

Münevver Darbaş (62)

Ahmet El Esad (17)

Songül Arıcı (45)

Abdullah El Esad (15)

Hasan Mohammed Hamad (29)

Bu yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.