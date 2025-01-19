Çorum'da Motokuryenin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Çorum'da, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:47
Çorum'da Motokuryenin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Çorum'da Trafik Kazası: Motokurye Hayatını Kaybetti

Çorum'da, otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı. Olay, Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de geçtiğimiz gün meydana geldi.

Mert Ali Yigen'in Ölümüne Neden Oldu

Pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen (16), İlker G. (40) tarafından idare edilen 06 BSR 534 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan İlker G'nin, emniyetteki işlemleri tamamlanarak "kasten adam öldürme" suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Alkol ve Müzik Kazaya Neden Oldu

İlker G'nin mahkemedeki ifadesinde, "kaza sırasında alkollü olması ve yüksek sesle müzik dinlemesi nedeniyle kazayı fark etmediğini, kaza yerinden bir miktar uzaklaştıktan sonra fark ettiğini" belirtti. Yapılan alkol muayenesinde, 2,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza Yerinde Hayatını Kaybetti

Kaza anında, motosiklet sürücüsü 280 metre boyunca otomobilin altında sürüklendi ve ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti. Bu trajik olay, şehirde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Çorum'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü...

Çorum'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Çorum'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü...

Çorum'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

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