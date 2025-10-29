Çorum'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Akşemseddin Caddesi'nde devrilen 19 AGG 076 plakalı motosiklette sürücü Hayrettin G. ile Adliye B. yaralandı; iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 23:30
Akşemseddin Caddesi'nde devrildi

Çorum'da Hayrettin G. idaresindeki 19 AGG 076 plakalı motosiklet, Akşemseddin Caddesi'nde devrildi.

Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Adliye B. yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından her iki kişi de ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

