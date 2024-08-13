Çorum'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Motosiklet-Carsma Kazası

Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpışarak yaralandı. Olay, 19 AFC 057 plakalı motosikletin sürücüsü Abdullah B. ile henüz ismi belirlenemeyen 19 BR 618 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza haberinin alınmasının ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenleri üzerine incelemeler yapılıyor.