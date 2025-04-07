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Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Çorum-Mecitözü kara yolunda bariyere çarpan motosiklet sürücüsü M.M.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 20:59
Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Çorum'da meydana gelen motosiklet kazası, sürücüyü ağır yaralı hale getirdi. M.M.A. (27) yönetimindeki 19 ADR 688 plakalı motosiklet, Çorum-Mecitözü kara yolu üzerindeki Elvançelebi kavşağında yol kenarındaki bariyere çarptı.

Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.M.A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

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