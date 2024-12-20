Çorum'da Motosiklet Yaya Çarpması: İki Yaralı

Çorum'da Motosiklet ile Yaya Çarpıştı

Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana gelen bir kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

23 yaşındaki İ.K.A. yönetimindeki 19 AEV 703 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Y.Ö.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazanın ardından olay yerine ihbar yapılan polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, arkadaşlarının yardımıyla Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne, yaralı çocuk ise sağlık ekipleri tarafından şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Olay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.