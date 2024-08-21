Çorum'da Nişanlı Çiftin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi

Çorum'daki Trafik Kazasında Nişanlı Çift Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucunda nişanlı çift yaşamını yitirdi.

Kazada Yaşananlar

23 yaşındaki Cengiz Akdağ'ın kullandığı 06 TBS 44 plakalı otomobil, 50 yaşındaki Mustafa Özkader'in yönetimindeki 19 UP 244 plakalı kamyon ile Zile kavşağında çarpıştı.

Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri derhal müdahale etti. Kazada otomobilde bulunan 24 yaşındaki Nurcan Yalnız hayatını kaybederken, sürücü Cengiz Akdağ yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Nurcan Yalnız’ın cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Cengiz Akdağ önce Alaca Devlet Hastanesi’ne ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam da kurtarılamadı.

Kamyon Sürücüsü Gözaltında

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mustafa Özkader polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Yalnız ve Akdağ'ın Düğün Hazırlıkları

Hayatını kaybeden Nurcan Yalnız ile Cengiz Akdağ’ın kısa bir süre önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları için Ankara’ya gittiği öğrenildi. Çift, düğün sonrası memleketleri Yozgat'ın Çekerek ilçesine dönerken kaza geçirdi.