Çorum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'da Yangın Söndürüldü

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan orman yangını, yerel itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangın, Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkisinde, belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ardından, bölgede soğutma işlemlerine geçildi. Çorum Valisi Zülkif Dağlı, yapılan çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi verdi. Yangına 70 personel ve 13 araçla müdahale edildiğini belirten Dağlı, yangının bu sabah saatlerinde kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangın İle İlgili Bilgiler

Yangına müdahale için Çorum merkezinden su ikmal aracı, dozer, ilk müdahale ekipleri ve Osmancık ile İskilip ilçelerinden de çeşitli araçlar ve personeller yönlendirildi. Yangının kontrol altına alındığı saat ise 22.30 olarak kaydedildi.

Vali Dağlı, güvenlik güçlerinin yangın bölgesinde önlemler aldığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Dodurga ilçesine bağlı Alpagut köyü yakınlarındaki bu yangın, yerel ekiplerin koordineli ve etkili çalışması sayesinde kısa sürede söndürülmüştür.

Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.