Çorum'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çorum'da Yangın Alarmı!

Çorum'un Dodurga ilçesinde, Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkisi arasında yer alan ormanlık alanda, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Hızla Müdahale Ediliyor

Olayın ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın yerinden yükselen yoğun dumanı gözlemlediğini ve ekiplerin yangının kontrol altına alınması için var gücüyle çalıştığını aktardı.

Yangının söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiği bildiriliyor.