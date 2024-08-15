Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çorum'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:18
Çorum'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çorum'da Yangın Alarmı!

Çorum'un Dodurga ilçesinde, Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkisi arasında yer alan ormanlık alanda, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Hızla Müdahale Ediliyor

Olayın ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın yerinden yükselen yoğun dumanı gözlemlediğini ve ekiplerin yangının kontrol altına alınması için var gücüyle çalıştığını aktardı.

Yangının söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiği bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!