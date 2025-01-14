Çorum'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'da Otomobil Kazası: Acı Olay

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bu sabah meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Özcan Serpinli (49) idaresindeki 19 ACG 986 plakalı otomobil, Çorum-Amasya kara yolu Köseyüp köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde sürücü Özcan Serpinli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan Seyhan U. (46) ise ağır yaralı olarak kazadan kurtuldu.

Yaralı durumdaki Seyhan U., Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, Serpinli’nin cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.