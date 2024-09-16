Çorum'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Çorum'da meydana gelen kaza sonucunda 4 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 08:40
Çorum'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Çorum'da Kaza: 4 Yaralı

Çorum'un Gölünyazı mevkisinde bir otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Dursun K. (48) tarafından yönetilen 19 ACT 127 plakalı araçta gerçekleşti.

Olay Anı

Otomobil, Çorum-Osmancık kara yolunda kontrolsüz bir şekilde devrildi ve yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. Bu sırada araçta bulunan Nigar K. (84), Bayram K. (26) ve Güldane K. (47) da yaralandı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları yardım ederek araçtan çıkardı ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Tedavi Süreci

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Çorum'da, Çorum-Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi...

Çorum'da, Çorum-Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'da, Çorum-Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi...

Çorum'da, Çorum-Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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