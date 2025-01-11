Çorum'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Çorum'da Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Oğuz A. (25) idaresindeki 19 ACE 646 plakalı otomobilin, D-100 kara yolu Gecek köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen sevk edildi. Kazada yaralananlar arasında sürücünün yanı sıra Ramazan Ç. (24), Barış A. (17), Serkan A. (21) ve Tarık K. (26) de bulunuyordu.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.