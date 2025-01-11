Çorum'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:31
Çorum'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Çorum'da Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Oğuz A. (25) idaresindeki 19 ACE 646 plakalı otomobilin, D-100 kara yolu Gecek köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen sevk edildi. Kazada yaralananlar arasında sürücünün yanı sıra Ramazan Ç. (24), Barış A. (17), Serkan A. (21) ve Tarık K. (26) de bulunuyordu.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Ocak 2025 Gündemde Neler Var? | CHP'nin Çalıştay ve Açılış Programı
2
Bakan Ersoy Venezuela'da Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler Yaptı
3
Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 95'i Çocuk 708 Sporcuyu Öldürdü
4
Adana'da Düğün Damarında Silah: Merminin Hedefi 9 Yaşındaki Çocuk Oldu
5
MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
6
Dublin'de Filistinli Doktor Ebu Safiyye'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
7
Düzce'de Paramotor Kazası: Pilot Yaralandı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı