Çorum'da Otomobil Kamyonla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşanan trafik kazasında, bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucu üzücü bir şekilde sürücü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Olay, Mustafa Koç (74) yönetimindeki 31 KE 424 plakalı otomobilin, İsmail S. (45) tarafından kullanılan ve bir zincir markete ait 34 KL 5057 plakalı kamyonla çarpışmasıyla gerçekleşti. Kaza, Alaca-Zile kara yolu üzerindeki Çopraşık köyü yakınlarında meydana geldi.

Kaza ihbarı sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Mustafa Koç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan eşi Keziban Koç ise yaralı olarak kurtarıldı ve sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kazanın, Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyü'nde yaşayan çiftin, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan tedavi amaçlı yolculukları sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.