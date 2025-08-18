DOLAR
Çorum'da Otomobil-Traktör Çarpışması: Aynı Aileden 5 Yaralı

Çorum-İskilip yolunda otomobil ile traktör çarpıştı. Aynı aileden biri bebek, biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı; traktör sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:03
Çorum'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Çorum-İskilip kara yolu Hacıbey köyü yakınlarında meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

Kazada yaralananlar

Olayda, otomobil sürücüsü Y.O. (39) ile otomobilde bulunan aynı aileden S.Ö. (26), Z.O. (26), A.O. (6) ve bebek D.O. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ve soruşturma ayrıntıları

Kazada, 19 AFZ 138 plakalı otomobil ile 60 NP 187 plakalı traktörün çarpıştığı bildirildi. Traktör sürücüsü H.A. (43), kaza sonrasında traktörünü ikiye bölünmüş halde olay yerinde bırakıp kaçtı. Jandarma ve sağlık ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

