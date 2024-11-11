Çorum'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Çorum'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı. Seyit Ö. (62) yönetimindeki 48 BR 462 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Evlik köyü yakınlarında Dursun Y. (74) tarafından kullanılan 19 EU 297 plakalı traktörle çarpıştı.

Olayın ardından, kazanın olduğu yere jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda, sürücülerle birlikte otomobil ve traktörde bulunan Serpil Ö. (59), Seyfettin A. (69) ve Meziyet Y. (74) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları hakkında henüz bir güncelleme yapılmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.