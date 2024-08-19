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Çorum'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Cip Kazası

Çorum'da meydana gelen cip kazasında 2 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:24
Çorum'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Cip Kazası

Çorum'da Cipin Park Halindeki Araçlara Çarpma Kazası

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir cipin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Detayları

Olay, 15 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Derya K. (51) yönetimindeki 34 KYR 915 plaka numaralı cip, Osmancık Caddesi'nde 3 park halindeki araca çarptı. Bu kazada sürücü Derya K. ve araçtaki yolcusu Serpil A. (66) yaralandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Görgü tanıklarının ifadelerine ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre, çarpma anı oldukça şok edici bir şekilde kaydedildi. Cipin park halindeki araçlara çarpması sonucunda büyük hasar meydana geldi.

Olayın Boyutu:

Kaza anında her iki yaralının durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta, soruşturma sürdürülmektedir.

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