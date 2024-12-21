Çorum'da Park Halindeki Otomobillere Silahlı Saldırı

Çorum'da Park Halindeki Araçlara Silahlı Saldırı

Çorum’da, Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde ile Beytepe 7. Sokak’ta park halinde bulunan iki hafif ticari araca pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olay, aynı marka, renk ve tipteki O.Y’ye ait 19 KZ 202 plakalı araç ile E.Y’ye ait 05 KF 585 plakalı hafif ticari araca yöneltildi.

Motosikletli üç kişinin gerçekleştirdiği bu çirkin saldırı sonrası araçlarda önemli hasarlar meydana geldi. Olay sonrası durumu fark eden vatandaşlar, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, ilk incelemelerini yaparak, araçların iç kısmında ve çevresinde boş kovanlar buldu. Saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesine başlandı.

Halk arasında endişe yaratan bu olay, güvenlik güçlerinin lisanssız silah kullanımına karşı aldığı önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Çorum’da park halindeki iki hafif ticari araca silahla ateş edilerek zarar verildi.

Çorum’da park halindeki iki hafif ticari araca silahla ateş edilerek zarar verildi.