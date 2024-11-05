Çorum'da Patlama Sonrası Yıkım Kararı Alındı

Çorum'da Patlama Gerçekleşti

Çorum'un Osmancık Caddesi'nde bulunan Hilal Apartmanı'nda, 3 Kasım tarihinde meydana gelen patlama sonrasında yıkım kararı alındı. Patlama, doğal gaz kaynaklı olarak değerlendiriliyor ve olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Patlama sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda, 16 daire ve 12 iş yerinin ağır hasar aldığı belirlendi.

Yıkım Kararı Alındı

Haftasonu yaşanan bu olayların ardından, ağır hasar tespit edilen Hilal Apartmanı için yıkım kararı verildi. Aynı zamanda, hasar tespit süreçlerinin tamamlanmasının ardından hafif hasar gören ev ve iş yerlerine de giriş izni verildi.

Adli Soruşturma Başlatıldı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedenini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Soruşturma kapsamında, yaralanan 33 kişinin ifadeleri alınacak. Olayın detaylarının birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.