DOLAR
34,34 0,03%
EURO
37,46 -0,2%
ALTIN
3.023,21 -0,04%
BITCOIN
2.363.314,12 -2,07%

Çorum'da Patlama Sonrası Yıkım Kararı Alındı

Çorum'da yaşanan patlama sonrası Hilal Apartmanı yıkım kararı alındı, hasar tespiti ve soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:47
Çorum'da Patlama Sonrası Yıkım Kararı Alındı

Çorum'da Patlama Gerçekleşti

Çorum'un Osmancık Caddesi'nde bulunan Hilal Apartmanı'nda, 3 Kasım tarihinde meydana gelen patlama sonrasında yıkım kararı alındı. Patlama, doğal gaz kaynaklı olarak değerlendiriliyor ve olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Patlama sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda, 16 daire ve 12 iş yerinin ağır hasar aldığı belirlendi.

Yıkım Kararı Alındı

Haftasonu yaşanan bu olayların ardından, ağır hasar tespit edilen Hilal Apartmanı için yıkım kararı verildi. Aynı zamanda, hasar tespit süreçlerinin tamamlanmasının ardından hafif hasar gören ev ve iş yerlerine de giriş izni verildi.

Adli Soruşturma Başlatıldı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedenini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Soruşturma kapsamında, yaralanan 33 kişinin ifadeleri alınacak. Olayın detaylarının birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Unsurlara Darbe
2
Pendik'te Skuter Kullanıcısı Kadın Tırın Altında Can Verdi
3
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in Cenazesi Toprağa Verildi
4
CHP'nin Esenyurt Ziyareti ve Açıklamalar
5
Fontaines D.C. İstanbul'da Konser Veriyor
6
1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımına Yönelik Sınav İlanı
7
Can Tunaboylu'nun Kasten Yaralama ve Hakaret Davasında Karar Açıklandı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek